乾眼症是很常見的眼睛疾病，但也有很多迷思在流傳。眼科醫師謝嫣文就提到，不少人以為乾眼症只是眼睛感覺乾燥的問題，但實際上它可能還會伴隨眼睛疲勞、灼熱感、刺痛感、眼睛紅腫、流淚過多等情況，皆會嚴重影響生活品質，值得特別注意。

根據統計，全台灣可能每3人就有1人自覺或經診斷有乾眼症狀，且年齡有下降趨勢。醫師謝嫣文在診所粉專發文表示，很多人對於乾眼症有誤會，並盤點以下4大常見迷思，一一來解答：

1、只要多喝水就能解決乾眼症？

雖然多喝水對於維持身體水分平衡和健康至關重要，也確實能舒緩乾眼症的症狀，但它並不能完全解決乾眼症。乾眼症需要適當的治療和管理，包括使用人工淚液、眼藥水、熱敷等。

2、戴眼鏡會加重乾眼症？

不僅不會加重乾眼症，反而還能為眼睛提供一層保護，減少外界因素對眼睛的刺激，如風、灰塵和紫外線。但要注意的是，某些隱形眼鏡可能會導致乾眼症加重，因此乾眼症患者，應選擇合適的隱形眼鏡並注意眼睛衛生。

3、乾眼症只是眼睛感覺乾燥的問題？

乾眼症的主要症狀確實是眼睛感到乾燥，但實際上它可能還會伴隨其它症狀，如眼睛疲勞、灼熱感、刺痛感、眼睛紅腫、流淚過多等，這些都會嚴重影響患者的生活品質。

4、乾眼症只需多用眼藥水就能治癒？

眼藥水確實可暫時緩解乾眼症的症狀，但它並不能根治疾病本身。治療乾眼症需綜合各方面因素，像是環境因素、生活方式、飲食習慣等，並根據病情嚴重程度選擇適當的治療方法。

此外，謝嫣文先前分享4款適合乾眼症患者的食物，包括魚類、堅果和種子、綠茶及橄欖油。其中魚類推薦吃鮭魚、鯖魚、沙丁魚等，皆富含Omega-3脂肪酸，具有潤滑眼睛的作用，多吃有助於改善淚液品質，減緩乾眼症狀。