人氣百萬YouTuber滴妹因為與哥哥阿滴經營語言學習頻道，專業又親切圈粉無數，她還創業當手搖飲料品牌「再睡5分鐘」的老闆，生活忙碌充實。怎料，滴妹疑似身體亮紅燈，全身無力又煩燥，還冒出4種症狀；直到就醫後才知道是腸胃炎，她也叮嚀粉絲們多洗手「最近腸病毒很狂」。

滴妹日前透過Instagram限時動態分享近況，身體不太舒服出現胃痛、噁心、頭痛和頭暈等症狀，沒有流鼻水、咳嗽或發燒，但整個人無精打采又無力，還覺得煩很躁；曬出就醫後的藥袋，並開放投票讓粉絲猜，她這些狀況是生了什麼病。

滴妹最近得腸胃炎，貼心叮嚀大家多洗手。（圖／摘自滴妹Instagram）

沒多久滴妹才公布正確答案，她就醫後確定是腸胃炎，吃藥和清淡飲食後精神有慢慢變好，她也貼心叮嚀粉絲們，「最近腸病毒很狂，大家要記得多洗手」；滴妹也附上在家休養，抱著愛貓的合照，「還有小寶貝陪伴吃粥很幸福了」。

其實滴妹不只事業忙碌外，還不時飛到美國追愛，為了和男友查理好好相處，但粉絲們也希望滴妹能好好照顧身體，不然有時候看到她略顯疲態，或是又抱病的消息，都十分心疼。