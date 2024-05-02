YouTuber滴妹與哥哥阿滴拍攝英文教學影片走紅，頻道累積超過百萬訂閱，創業進軍手搖飲市場，活潑又親切的個性圈粉無數。昨（1）日阿滴在 IG上傳妹妹的素顏照，引發大批網友圍觀。

照片中可見，滴妹坐在車上穿著休閒，頭戴鴨舌帽，手中拿著一杯飲料，對著鏡頭俏皮比出YA的手勢。阿滴還特別在照片上強調註明：「無修圖，無濾鏡」，並且誇讚稱：「我妹怎麼這麼美」。

阿滴大讚妹妹漂亮。（圖／阿滴IG）

滴妹也開心轉發，笑問：「今天是我生日嗎？怎麼有人嘴巴這麼甜，還把我發出去，笑歪」。事實上，日前滴妹PO出與林宥嘉拍攝的影片，發文吶喊：「第一次跟宥嘉拍片就不想拍了，但是我也把宥嘉逗笑了，沒辦法他真的太聰明了，你們知道這些題目的解答嗎？」，沒想到卻意外被網友吐槽，歪樓說她變胖了：「滴妹出國旅行明顯圓了一圈喔！」、「不說還真沒發現是滴妹，也有人第一眼沒認出來嗎？」、「滴妹臉怎麼了」、「失守的下巴」、「伙食太好？」，釣出滴妹本人高EQ自嘲：「腫麼了？」

不過也有網友認為沒必要這麼嚴苛：「別人有沒有變胖跟你們沒關係吧，不要再body shame任何女性，她的身體是她的事情，都2024年了可以進步一點嗎？」。