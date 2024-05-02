大陸44歲女星高圓圓擁有清新氣質和漂亮臉蛋，因拍攝冰淇淋廣告進入演藝圈，後在《倚天屠龍記》飾演周芷若讓她成為古裝美女的代表，也成為不少男性心中的女神；近日她到紐約旅遊，眼尖網友發現高圓圓全素顏，私下真面目引起網友熱議。

高圓圓今日更新微博貼文，打卡地點位於美國紐約，她和相識20年的演員好友孫嘉一一同出遊，寫下：「和美的人一起欣賞美」。照片中高圓圓全素顏，雖然戴著眼鏡，但可以看出肌膚狀態仍光滑白皙，烏黑長髮綁成馬尾辮，她上半身穿著黑色上衣搭配灰色窄裙，腳上是一雙露趾涼鞋，穿著風格十分休閒。

高圓圓與認識20年的好友孫嘉一在紐約逛博物館。（圖／微博）

兩人分別在博物館、室外餐廳等地留下合影，高圓圓與好友輪流充當攝影師，替彼此記錄下美好時刻，而高圓圓背著的包包是Ralph Lauren的RL 888 Box 小牛皮手提包，要價新台幣8萬800元，不過可以看到高圓圓在與朋友用餐時直接將包包放在地板上，隨性態度可見一斑。

高圓圓和好友孫嘉一在紐約街頭用餐。（圖／微博）

高圓圓看畫展。（圖／微博）

照片曝光後網友們直呼：「好朋友的鏡頭裡充滿了愛」、「啊啊啊姐姐好米」、「姐姐好美，小辮子好好看，可愛」、「好漂亮的姐寶」、「馬尾辮紮的好美」、「圓圓姐和嘉一姐美好的閨蜜組合」、「姐姐狀態好好哇，愛了」。