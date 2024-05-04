女星楊晨熙以兒童台姐姐身分出道，後來活躍於綜藝和戲劇圈，2023年與建商男友結婚後，上月15日終於迎來寶貝女兒，不過，她先前才煩惱產後身材無法恢復，沒想到今（4）日再公開身材狀況，透露產後20天肚子全消，超震撼影片讓網友都驚呆。

楊晨熙今（4）日在社群曬出一段影片，只見她將衣服掀起，大方露出纖細腰間及令她煩惱肚子，不過，可以看到她的腹部已經變平，幾乎恢復到懷孕前的狀態，恢復速度驚人，讓她直呼：「太神奇了吧！！產後20天寶寶肚子消失，明明在月中吃好、喝滿、睡飽，該不會跟我每天走路來回家裡兩趟餵毛小孩有關吧……」

超震撼畫面曝光後，吸引粉絲紛紛回應，「厲害，恢復辣妹身材了」、「這樣有機會成為40歲的辣媽欸」、「五天前才po文問說肚肚怎麼消，五天後就消了？史上最快」、「就跟你說月子做完一定消」、「妳看看開始秀身材」。

事實上，楊晨熙上月29日才在社群煩惱「產後的肚肚怎麼消滅」，雖然當時的腹部已有明顯消風，但肚子仍看起來凸凸的，讓她感慨：「辛苦了十個月得到一個產後肚，以及母體生物學年齡快速老化，寶寶只要花10分鐘就跟爸爸姓了。」如今身材總算完全恢復，也讓她急著向粉絲分享這個好消息。