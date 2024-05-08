台南市麻豆分局官田派出女警梁雅涵日前以警槍自戕，中華民國警察及眷屬關懷協會理事長游毓蘭、國民黨立委王鴻薇、張智倫舉行「別再讓警察的媽媽們暗夜啜泣-警察機關懲處程序正義」記者會，梁女母親淚訴，希望還女兒清白，不然女兒會死不瞑目。

游毓蘭表示，今年母親節大家心裡都很難過，監察院報告，過去10年間共有52名員警自殺，近4年就有22名，今年從1月開始到現在，就有6位員警舉槍自戕。

梁雅涵以警槍自戕，壓垮梁女的最後一根稻草，疑似是因她在警大研究所遭第三人檢舉竊盜並遭退學。律師鄭硯萍今說明，梁女的憾事起因於梁女向情感深厚的友人玩笑而遭誤會，經友人發現詢問，意識到玩笑不適當之處，立即向友人道歉並講開和解，隔日兩人還相約外出取貨，相處並無受影響，卻遭有心第三人惡意誘導梁女說出對己不利的話並錄音，於隔日檢舉，並放話等著看警大的處置，若不合他意將採取其他作為，明顯在威脅學校必須對雅涵做退學處分。

鄭硯萍表示，希望警大公開所有調查過程，包含錄音檔，確認雅涵於調查時是否受到不當對待。她也質疑，警大僅花費短短4日即調查終結做出退學處分，為何如此倉促、草率？是否受惡意檢舉人主導？警大於做成退學處分中是否符合行政中立？何以全採信檢舉人說詞，對於有利梁雅涵之事證據全不採納？是否因檢舉人放話導致調查倉促，短短4天即作出退學處分。

鄭硯萍透露，12月22日學生總隊初步調查有提到梁雅涵與友人王姓員警相處融洽、感情深厚、就學期間相互扶持，加上梁因為服用藥物，判斷力低下，綜合考量學生總隊請求用警大學生獎懲規則15條，減輕不用到退學的處份，當時也知道梁情緒低落有自殺傾向，為何堅持要在如此短的時間內完成調查，不等梁女接受輔導後情緒平穩再接受調查。

梁雅涵母親在記者會上掩面哭泣，喊話要還女兒清白，不然女兒會死不瞑目。梁父則透露，女兒以死明志，警大都沒有跟家長聯繫，直接通知我們把女兒帶回家，退學才通知家長帶回女兒，女兒自己找律師找相關人員對學校申訴，憾事發生之後警大都沒有來關心，都沒有解釋。

游毓蘭認為，訓育委員會決定做得非常快，這樣子嚴重指控調查應該更嚴謹，至少要有公正的外界代表，這部分警大要痛定思痛，後續沒有跟爸爸媽媽溝通，也是有所不足的。

游毓蘭也說，警大校長楊源明，當時要保障梁雅涵的學籍到1月，因為本案進入訴願，未來說不定還有翻轉，但訴願包括申訴委員會沒有讓梁雅涵充分發言，也是有所不足，退學後還想努力捍衛清白，打行政訴訟、進行行政救濟，最後覺得徒勞無功，才很絕望的走上絕路，不希望梁女白白被犧牲，希望未來警大、警專都有改變。

王鴻薇哽咽表示，感覺非常沈重，基層警員自殺的案例真的太多了，內政部警政署能不能關心這些警員發生什麼事，痛定思痛，希望警政署負起責任，不要讓下一個悲劇再次發生。

張智倫說，8萬多名員警，有6000名員警曾經有自殺念頭，每年只有300、400人接受心理輔導，防治經費只有370萬，接受輔導還會被接受異樣眼光，警方應該處理問題，不是解決處理問題的人，這麼多警員自殺的案例，看心理醫生的警員人數比例越來越多，希望警政署未來要好好重視這樣的情形。