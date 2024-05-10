男星阿翔（陳秉立）與老婆Grace結婚後育有2女1子，Grace經常在社群分享家庭日常，並透露阿翔對兩個女兒格外寵愛，笑稱阿翔是「重女輕男」，Grace今（10）日再爆料，指出女兒近日都會跟著哥哥及同學出去，阿翔因為不放心竟喬裝跟蹤，結果在家門口被女兒撞見當場抓包，讓Grace笑說：「以後一定會尾隨女兒去約會。」

Grace今（10）日在臉書發文，透露最近兒子會和鄰居同學約去住家附近的便利商店，小女兒也會跟著去，知道女兒要出門的阿翔，就會一派輕鬆地說沒關係，但隨後卻偷偷跟著出門，甚至還戴帽子偽裝，而Grace說阿翔都偷偷躲在遠方，還會不時變換位置，直呼「超像跟蹤狂的，而且小孩就是小孩，完全沒有防備心，都不知道怪叔叔在後面跟蹤很久」。

然而就在這天，阿翔尾隨女兒回家，特別等了5分鐘才慢慢跟上，「以為小孩上電梯了，怪叔叔緩緩要上樓的時候，跟女兒迎面撞個正著」，兩人都被對方嚇到，被女兒撞見的阿翔還謊稱自己要去倒垃圾，讓Grace開玩笑說：「他以後一定會尾隨女兒去約會。」

貼文一出，引來網友紛紛留言，「笑死！他連日常都是綜藝節目」、「蕾寶的貼身保鏢」、「結婚後，會不會叫女兒、女婿搬回家住啊」、「我看這女兒應該是不用嫁人了」、「不適合當跟蹤狂，馬上被抓包」、「以後女兒出去玩過夜，爸爸會偷偷訂隔壁房間」，阿翔瘋狂的愛女行徑也笑翻網友。