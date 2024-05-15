37歲蘇姓單親媽媽疑因生活壓力，昨（14）日在新北市中和區汽車旅館飲酒、吸食毒品後悶死9歲女兒與6歲兒子。新北市教育局長張明文今（14）日在議會表示，該家庭是經濟弱勢家庭，校長對於補助、雜費都有協助，事件發生後也馬上回報。

張明文今天在議會接受質詢，民進黨籍新北市議員張嘉玲提到，中和發生單親母親殺害兩子的悲劇，詢問目前學校因應措施。張明文說，該家庭是經濟弱勢家庭，對於平常需要的補助、雜費等協助都有幫忙，學校也在事件發生後立即掌握回報，坦承「這件事對班上同學影響也大」，目前校方已讓心理輔導介入，也希望班上同學盡快恢復。

校長透露，兩位小朋友在校人緣很好，有平常玩在一起的小朋友在事件發生後受到的情緒影響比較大，目前已安排今天抽出一節課先做團體輔導，並請家長這幾天注意孩子情緒，若有反應激烈的孩子，會再進行第二階段的個別輔導。

校長並透露，待這兩天同學情緒穩定後，會在周五舉辦追思活動，讓孩子寫下對兩位小朋友的思念，把情緒作轉換，並將卡片收集後交給蘇父處理，緬懷兩位小朋友。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！