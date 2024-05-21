台中市捷運站今（21）日傳出攻擊案件，國民黨籍新北市議員戴湘儀、呂家愷、黃桂蘭都在議會上質詢提到新北捷運安全。新北市捷運局長李政安就透露，事件發生後新北捷運第一時間就再針緊急通話鈕做測試，會加強注意安全。

20歲洪姓男子是高雄市列管人口，有精神病史就醫紀錄，今天在台中市捷運上不明原因持刀攻擊乘客，造成2人受傷。台中市警察局長李文章表示，洪男疑患有思覺失調症，與兩名傷者並不認識，是否為隨機傷人事件仍在偵查中。

戴湘儀與呂家愷都要求捷運局提供相關巡查資料，黃桂蘭則質詢目前捷運局的安全配套作法。呂家愷說，目前規範只能要求站務人員隨機盤查違禁品，若真有民眾無意或蓄意犯案，該如何避免？他說，未來捷運站越來越多，是否研討進站可以盤查？還是該如何降低捷運意外發生。

李政安回應，台中捷運事件發生後，第一時間新北捷運就公告全線注意是否有異常狀況，警察隊也會加強巡查。在列車行駛過程，緊急通話按鈕會維持暢通，新北捷運原就規定出車前都要做測試，今天下午1點多也有做測試，「這部分就是應變部分也會加強注意」。

李政安說，如果捷運行進中發生特別狀況，安坑輕軌、淡海輕軌都有司機員可以隨時處置，到站後站務員也會進入處理，李政安也提醒民眾搭車時應特別注意周遭狀況，這次台中事件也是有旅客發現有人拿刀出來，大家往後退才未有人受重傷，表示突發狀況會隨機應變，行控中心監控也會加強。