潔潔（右）因為爸爸藍波老師影響，對棒球產生興趣。（陳俊吉攝）

藍波老師（左）和女兒潔潔無話不談。（陳俊吉攝）

藍波老師日前就愛到球場觀看球賽。（陳俊吉攝）

潔潔外表亮麗，應援畫面一曝光就引起討論。（陳俊吉攝）

潔潔日漸喜歡啦啦隊工作。（陳俊吉攝）

潔潔個性活潑。（陳俊吉攝）

藍波老師尊重小孩的所有決定。（陳俊吉攝）

藍波老師深感啦啦隊是項艱鉅的工作。（陳俊吉攝）

潔潔身材高挑。（陳俊吉攝）

藍波老師的21歲女兒潔潔，近期成為職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」練習生，她出眾的外表讓藍波老師一夕之間成為「國民岳父」，藍波老師開玩笑說：「我買東西都『付清』，我不是岳父（月付）啦」。他感性表示，這些日子以來，他最感謝球迷對潔潔的關注跟鼓勵，一言一行都是督促潔潔邁上啦啦隊應援板的最強動力。

大三的潔潔，從幼稚園開始接觸芭蕾，接著在爸媽建議下學習國標舞，一跳就是10多年，參加多項賽事。她透露，起初最想加入街舞社團，但最終決定相信爸爸的專業，開始學習國標。藍波老師則坦言，其實當初跟妻子參觀社團，發現只有國標舞老師拿著教棍，嚴格的指導學生習舞，「那時候覺得終於有人可以對付我們家女兒，決定把她丟進去」。

藍波老師雖有3、40年的舞蹈經歷，卻不曾擔任2個女兒的老師，他說，過去老一輩總會把「我是為你好」掛在嘴邊，替孩子們決定好一切事物，卻忘了問孩子是否真的想要這樣。

藍波老師認為，他希望女兒們可以自由思考未來方向，不希望父女之間因為舞蹈吵架，甚至影響感情，「把她們丟給比專業老師，讓老師去帶領，我在她受訓過程中單純的擔任父親角色，當她遇到問題時，我再來救援」。

潔潔成為練習生後，對啦啦隊工作相當上心，除了每周的固定練習日，只要有賽事，她都堅持到場練習，看著站在應援板上的學姊，盼望自己早日站在球迷面前應援。藍波老師對此很欣慰，卻也不會心疼潔潔必須苦練90首應援舞蹈，「現在多數小孩因為不缺所以也沒有渴望，我希望她在球場上找到屬於她自己的渴望」。

他難得擺出嚴父架勢，認為潔潔站在練習生的位置從頭開始，多少都要遇到些挫折，「現在對她而言是個很棒的過程，當她從基礎、練習生身分開始，就會產生渴望，去體悟站上應援板是件多麽榮耀的事情，從這到那的這一步是需要多大的努力」。

面對啦啦隊當道，藍波老師直言啦啦隊女孩是演藝圈中最困難的工作，「我們以前做演唱會表演時，香港紅勘跟觀眾算是很近距離的，大概2、3公尺，但啦啦隊跟球迷距離超級近，表情誠不誠懇、眼睛稍微飄一下，球迷都會知道你的心態，所以她們心理素質能否強壯，跟有沒有做到最自然的服務心態是最難的。」

面對女兒想成為啦啦隊，藍波老師跟妻子都抱持尊重和陪伴的態度，「我們就是在她沒有太受傷的狀態下，讓她盡量去受傷」。藍波老師認為，無論好與不好的經驗，都是人生重要部分，「以前父母跟我們講什麽，我們沒有真的遇到，怎麽會學到呢？所以讓小孩自己嘗試最準」。

他說，現階段對潔潔最重要的，就是全家人的行動支持，像是日前的開幕賽，藍波老師特地排開所有活動，在球場陪伴潔潔，幫她記錄下每個感動的時刻。