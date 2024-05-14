5月適逢報稅季，一名網友曬出報稅單，沒有工作的他去年光股息就領了154萬，應繳稅金額為1萬256元，一票網友看完全跪了，直呼比上班族領的薪水還多；也有民眾感嘆，年薪不到100萬，要繳的稅卻比原PO還多，「有夠悲傷」。

一名男網友在Dcard發文表示，他2022年薪資收入0元，股息和利息收入87萬，2023年同樣沒有薪資收入，但股息和利息收入達154萬，去年5月報稅季退稅5萬，今年則要繳稅1萬多。

原PO解釋，股息會有這麼大的變化主要有兩個原因，2022年底到2023年股市大跌，同樣資金能買更多股票，「尤其是長榮46％的殖利率真的創造歷史，一堆跟著買長榮的，價差、股息、退稅都賺爛。」

另外原PO提到，股利在94萬以下可享股利金額8.5％的抵減稅額，最高可抵減8萬元，因此他將長榮「借券」出去，本來想用節稅，結果沒控制好，配息完還多領了42萬。

一票網友看完全跪了，不少上班族大嘆，年薪不到100萬，比原PO領的股息還低，但要繳的稅卻比他還多，「真的有夠悲傷」；另有網友直言，不工作光靠股票收益維生的人是少數，「我活了45年，做投資20幾年，看過數萬張單子，股票來來回回終究10賭9輸。」