太扯！一對男女前天（28日）在小港機場欲搭飛機前往香港，兩人卻疑似因酒醉，在機上鬧事，被機組人員請下機後，又再大鬧小港機場，還驚動航警出面，事後傳出其中鬧事的女子是華航空姐，引發網路熱議，對此，華航也做出回應。

據了解，這對鬧事男女，前天上午在小港機場欲搭機前往香港，但登機後，兩人疑似喝醉酒，在機上鬧事，被請下飛機後，持續在登機門附近咆哮，還嗆要找立委，後來出動航警到場大約花了50分鐘，兩人才離開。

一對酒醉男女昨大鬧小港機場，現傳出鬧事女子（白衣）是空服員。（圖／讀者提供）

有目擊此事件的網友上網PO文，「喝醉酒就不要上飛機，還口口聲聲說自己是梅花小姐，丟不丟人，真的把你請出去剛好而已」。

對疑似有空姐醉鬧機場，華航回應「本公司接獲通報，立即聯繫該名員工了解狀況，並提醒應遵照相關規定。公司對於員工若有不當行為，將依公司規範查處。」華航並指，全案是員工休假時的行為，不是值勤。

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