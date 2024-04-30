一名男子周末帶就讀國中的兒子逛商場，兒子使用展示用的馬桶大號，店家要求買下負責，他認為商場沒有明確標示不能使用，氣罵「兒子才幾歲懂什麼？」貼文引發眾人不滿，批評他沒有盡到父母教導的責任，也有少部分人質疑是創作文，但一名男網友說，過去他帶學生到特力屋，也是玩商場的保險箱，感嘆這樣的行為在現在學生眼裡很正常。

原PO近日於臉書社團《匿名3公社》指出，28日帶兒子去逛商場，走到衛浴展示區，兒子使用展示的馬桶大號，店家發現後要求買下來，他氣炸「有明確說不能使用嗎？兒子才幾歲懂什麼？」

文章引發網友怒火，紛紛表示應教導孩子生活與倫理，若孩子到了國中的年紀還不懂，就是父母的錯，「不要把管教責任丟給店家」、「國中還沒有判斷能力？智商堪慮」、「國中了還基本常識都不懂。」

留言中有不少人質疑匿名發文，有很高的機率是創作文，但也有一名男網友表示，之前帶一群學生逛特力屋，也是大玩商家的展示商品，把保險箱玩到上鎖，他被要求復原才能離開，直呼這些看似走鐘的行為，在現在的學生眼裡都很正常。