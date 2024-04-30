臉書粉專《器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心》上月分享一個捐贈案例，一名22歲的政治大學研究所學生，在排球場打球時突胸痛、昏迷，送醫急救後再也沒有醒過來，家屬悲痛不已，決定將肝臟、腎臟等器官捐贈給有需要的病患，有3名受贈者重獲新生，粉專也上傳醫護人員列隊和王韋翔道別的照片，讓不少人看了直呼很催淚。

粉專指出，王韋翔是政大研究所一年級的學生，某日在政大的排球場上突胸痛、昏倒，送到萬芳醫院緊急手術後沒有再醒過來，因缺氧時間過久、腦部持續腫脹，導致腦幹功能逐漸消失，陷入深度昏迷、低體溫、無法自發性呼吸、低血壓等狀況。

王韋翔的家人聽完醫師說明後，難過不已，但經過一段時間沉澱後，認為生命教育更為重要，加上王韋翔熱於助人，因此提出捐贈器官的想法。

粉專表示，王韋翔的肝臟受贈者是一名70歲的奶奶，腎臟分別是一名年輕女子及一名50歲的男子；3名受贈者除了感謝王韋翔的大愛，也謝謝韋翔家人的大捨，讓生命能夠延續，粉專同時也上傳醫護列隊和王韋翔道別的照片，讓不少人看了直呼很催淚。