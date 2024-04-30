美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）突然到訪中國，商討全自動駕駛系統（FSD）在中國落地。分析認為，除了電動車產業步入血拼階段後，自動駕駛系統勢將成為中美角力的下一個戰場，競相研發L5自動駕駛等級。

所謂自動駕駛等級，由L0至L5，L3以下，需司機介入操作。而目前中國及美國的無人駕駛計程車，屬於L4，即高度自動化，由車輛完成所有駕駛操作，司機無需保持注意，但有限定的道路和環境條件。

至於L5為完全自動化，由車輛駕駛系統完成所有駕駛操作，司機無需保持注意力。換言之，連美國都未能發展到L5的階段。

香港《經濟日報》分析，中國拉攏馬斯克，成為重要一步。馬斯克早前原本要去印度，擬設廠整車，最後沒有去成，反而馬斯克卻突然到訪中國，傳聞為爭取全自動駕駛系統在大陸上市，與此同時，美國則指特斯拉的自動駕駛系統存「關鍵性安全缺陷」。

中國目前正研發及測試L4級別的自動駕駛技術，而一般車輛的自動駕駛系統，正從L2向L3過渡，即仍然需要司機專注路面。

報導指，特斯拉以往在中國推出的FSD，功能受到限制，例如不可自動變換車道，而且一直面對數據安全問題，窒礙發展。特斯拉本次與傳聞中的百度合作，取用百度的地圖，則有望令百度的自動駕駛系統技術發展更佳，百度目前在武漢推出7X24小時的自動駕駛出行服務。

自動駕駛市場到2035年，市場預估規模達770億美元，而全自動駕駛汽車年銷量或達1200萬輛。各地市場發展L5，過程可能很漫長，因為法規仍未完善，還有交通意外的責任問題、保險問題、技術限制問題、道德風險問題，以及企業的融資問題等，影響發展進程。