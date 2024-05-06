針對中國國家主席習近平歐洲行，大陸國關學者指出，習近平此次訪歐，是中歐關係自2022年底以來持續趨暖的最新發展；是國際局勢急劇變化背景下，中歐共同維護國際秩序穩定的重要努力。

彭湃新聞報導，北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建指出，習主席此訪既是從中國對歐政策的基本原則出發、推動大國關係實現良性互動的重要外交行動，也是根據當前中歐關係的主要特點推動雙邊關係在穩定基礎上實現向上向前發展目標的重要舉措。

崔洪建認為，習近平此行訪法意在體現中歐關係的戰略高度、經貿廣度和人文深度，有效抑制近年來歐洲內部有關對華「三重定位」、「減少依賴」以及「去風險」等錯誤認知和行為。

復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波表明，習近平歐洲行是中歐關係自2022年底以來持續趨暖的最新發展，是歷經疫情和面臨俄烏衝突，重新恢復和鞏固正常雙邊關係的重要步驟，也是國際局勢急劇變化背景下，中歐共同維護國際秩序穩定的重要努力。

此外，簡軍波分析，匈、塞是共建「一帶一路」的重要支點國家。其中，匈牙利是歐盟內的友華國家，在歐盟內和國際場合願意為中國發聲，今年下半年還將擔任歐盟理事會輪值主席國，因此積極鞏固中匈關係，也將利好中歐關係發展。塞爾維亞因歷史上與中方有在不結盟運動中合作及共同抵抗北約的經歷，在維護國家領土主權上兩國也具共同利益，中塞關係具有結構性友好因素。

中國社會科學院歐洲研究所歐洲國際關係室主任趙晨則稱，習近平此訪可視為對去年4月法國總統馬克宏訪華的回訪，中方也意圖和一個更具戰略自主性的法國，重新確立中法關係以及中歐關係里程碑式的新起點。

趙晨也說，塞爾維亞、匈牙利這兩個中東歐國家是傳統上與中國保持友好關係，甚至是歐洲內部最「親華」的全面戰略合作夥伴，兩國在政治上以及對世界重大問題的看法上與中國較為一致。此次訪問也將繼續提升匈塞兩國對華友好與信任度。