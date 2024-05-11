新華社11日報導，當地時間5月10日傍晚，中國大陸國家主席習近平結束對匈牙利國是訪問後，搭乘專機離開布達佩斯回國。匈牙利總理歐爾班和夫人到機場送行。
習近平乘坐的專機起飛後，匈方2架空軍戰機升空護航。
赴機場途中，旅匈華人華僑和留學生聚集在道路兩旁，揮舞中匈兩國國旗，舉著寫有「中匈友誼萬歲」等布條，歡送習近平，祝賀訪問圓滿成功。
習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同人員同機返回。
新華社11日報導，當地時間5月10日傍晚，中國大陸國家主席習近平結束對匈牙利國是訪問後，搭乘專機離開布達佩斯回國。匈牙利總理歐爾班和夫人到機場送行。
習近平乘坐的專機起飛後，匈方2架空軍戰機升空護航。
赴機場途中，旅匈華人華僑和留學生聚集在道路兩旁，揮舞中匈兩國國旗，舉著寫有「中匈友誼萬歲」等布條，歡送習近平，祝賀訪問圓滿成功。
習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同人員同機返回。
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