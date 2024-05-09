沈浸式教學與境教，是青海文理招牌的創新教學。（青海文理提供）

疫情解封後，今年暑假即將迎來全球最關注的巴黎奧運會，主打國際觀為教學訴求的青海文理，帶領學生投入巴黎奧運的浪潮，在今年暑假課程，從法國的人文、藝術、音樂等打造出動靜態課程，讓學子不僅沈浸在運動賽事上，也藉此機會一窺法國社會與人文動態。

108年課綱重視素養，而2024巴黎奧運會將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，受到全球關注之際，青海文理表示，配合最大國際運動賽事的熱潮，結合精心策畫從各面向素養去培育及活絡課程，希望孩子們除了開心的玩遊戲之外，能夠了解一些不一樣的知識，也在巴黎奧運會的氛圍下多學習異國文化。

青海文理提到，甚至連各大專院校法文系首推的小王子讀物，也在暑期課程中排進「小王子法語課」，讓同學體驗一下法語與英語的差異性，將法語的種子散播出去，更鼓勵學子朝向第二外語素養挺進。

青海文理指出，「吳主任微生物實驗課」也以法國著名科學家巴斯德的微生物學為實驗主軸，以最完善的儀器設備、最豐富有趣的實驗，由教學經驗豐富的吳主任，帶領孩子手腦並用，提升興趣和自信心，厚植自然科學的基礎。

青海文理介紹，向來最受學子喜愛的美食手作課，再次由陳主任帶領，動手做出各式各樣的法式料理，尤其法國是美食天堂，「米其林美食手作體驗」已令人食指大動。此外，今年暑假更安排「法蘭西」防禦式西洋棋，增進學子的邏輯思考，在西洋棋中，除了有直線和橫線之外，還有斜向的威脅，比象棋還要難上手。在美學仿作課特別教導法國印象派大師莫內的畫作，將法國藝文之風利用課程傳遞給孩子。

青海文理說，動態課程更是包羅萬象，巴黎鐵塔疊杯課、飛越巴黎跳繩課、奧運愛心手語課，以及安定導引氣功課，絕對讓孩子有新的體驗與學習。戶外教學課程，將帶學子探訪位於桃園八德區的巧克力共和國，體驗法式巧克力甜蜜。「見習調香師」課程中結合遊戲、手工製作和故事講述等元素，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中學習。他們也將親身體驗調香的過程，從選擇原料到混合配方，感受到創造獨特香氛的樂趣。