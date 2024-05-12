新北市與鴻海教育基金會合作，培育教師量子科技教育，辦理量子論壇與鴻海研究院離子阱實驗室的參訪活動，一窺量子科技最新研發過程及實驗成果，為量子教學推廣及未來人才培育帶來新契機與資源。

教育局表示，由於108課綱強調素養能力的養成，第一線教師需要即時掌握新知，不斷充實教學專業知能，新北市特別與鴻海教育基金會合作，辦理量子論壇與鴻海研究院離子阱實驗室的參訪活動。

論壇中，鴻海研究院研究員以淺顯易懂的圖片及動畫，向教師介紹量子軟體及離子阱硬體的應用，再分組實地參觀離子阱實驗室、量子儲存實驗室，並於現場利用教具具體講解與操作相關概念，最後雙方於座談會中，就量子科技發展方向、課程融入方式等議題交流意見。

三重高中教師劉芸豪表示，本次參訪活動最讓人印象深刻莫過於實驗室的現場參觀。近距離觀摩刀鋒型離子阱等先進設備的真實樣貌，更有機會動手操作模擬實驗，對量子科技的應用前景有更深入的體會。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，量子科技將是影響人類生活深遠的重要新興科技，人才的培育則需要仰賴學校教學；鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達則說，希望能夠有更多人才，願意投入研發量子電腦與相關科技。

教育局補充，新北本次與鴻海教育基金會合作，引進業界資源協助教師融入量子領域關鍵概念於教學中，未來將進一步共同推動高中量子課程師培，培育先端科技的量子人才，盼能透過多重教育資源挹注與引進，為學子提供最大的優勢與機會。