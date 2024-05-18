華梵大學美術與文創學系第25屆畢業展「失重的人形花園」17日晚間在華山文創園區盛大開幕，本屆畢業生在歷經疫情與國際戰亂衝擊下，以藝術療癒自己的心路歷程，會場還特別為去年癌逝的同學布置紀念展區，讓她也能一起畢業，以蛾為創作主題更是畫如其人，感動在場來賓。

華梵美術系特地為去年病逝的朱奕蒨同學設立畢展紀念專區。（華梵大學提供）

華梵美術系畢展總召陳貽威表示，今年畢業班的同學先是碰上疫情，之後又面臨戰亂衝擊，4年來見證世界的動盪、失衡、起落，不再穩定，畢展因而決定以「失重的人形花園」為主題，希望透過這座獨特的花園，重新定義自己，融合藝術、自然與自由意志，尋找內在的深處，放飛靈魂，與軀體共舞。

華梵大學校長林從一說，今年畢業生的作品都相當具有特色，最令人感動的是，入學前即發現罹癌、去年不幸病逝的朱奕蒨同學，入學後不斷透過藝術療癒自己，堅持創作到生命最後一刻。此次畢展，同學們特別為她布置紀念展區，展出她最鍾愛、以蛾為主題的系列作品，讓她不再缺席。

華梵大學人文與藝術學院長黃智陽表示，朱奕蒨將成長與蛻變的蛾畫得非常傳神，令他汗毛直豎，彷彿看到了再生與希望，恭喜奕蒨真正永遠走進了自己的藝術空間，「生命雖然有長有短，但藝術長青，會永留大家心中！」

華梵大學美術與文創學系畢展，江欣唐的油畫與投影作品〈I didn't say come in〉。（華梵大學提供）

畢展另一個亮點是利用生命設計週隻身前往日本參與音樂表演工作的江欣唐，透過觀摩外國藝術家的演出，找回表演當下享受與分享藝術喜悅的初心；她將這份獨特的體驗與靈感轉化至畢展作品中，將油畫結合投影、燈光、互動、音樂進行創作，將環境氛圍巧妙呈現。

黃智陽指出，此次畢展呈現出各種媒材與形式的藝術創作，包括水墨、彩墨、油畫、油彩、水彩、電繪輸出、投影，以及以布料、陶瓷、塑膠軟管、木棍、膠帶、蠟條等製作的裝置藝術和文創商品，成功將創作者的藝術觀念、原創、語彙完整表達出來，同學的用心令人相當驚艷。

華梵大學美術與文創學系畢展，創作者黃語絹（右）與同學合影。（華梵大學提供）

華梵美術系畢業展「失重的人形花園」展期至5月19日為止，地點在華山1914文創園區東2C館，18日下午並舉辦工作坊，歡迎社會大眾前往參觀。