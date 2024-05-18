國中教育會考今18日登場，嘉義考區統計首日共有4件疑似違規案，包括提前翻開試題本1件、2件逾時作答，另有1名考生帶穿戴式智慧型手錶入考場，嘉義市政府教育處表示，4件違規案件將由分區試務會開會確認違規及處理方式後，再由全國考區試務會確認是採記點或扣分方式處理。

113年國中會考首日落幕，嘉義考區5考場無重大違失情況，但統計有4件考生疑似違規案件，另各科缺考人數，分別為社會科56人、數學科55人、國文55人和寫作測驗58人。