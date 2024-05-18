侯友宜期許同學在日常生活中以身作則，發揮影響力。（高鈞麟攝）

新北市環保小局長活動邁入第11年，18日為第11屆小局長的最後一堂課「環保行動小公民」，市長侯友宜特別擔任本堂課講師。從去年7月迄今，每位小局長經歷水質檢測、資源循環到汙染稽查等課程，最後一堂課踴躍向市長提問噪音、低碳、綠色能源各類環保議題，侯友宜一一回覆，最後勉勵小局長莫忘環保的初衷，持之以恆愛護地球。

侯友宜表示，自己這一代人見證了台灣經濟發展奇蹟，同時嚐到環境品質惡化的苦果，隨著環保意識覺醒，環保工作的重心從末端汙染防治，發展為環境永續經營。新北市已訂定2050淨零路徑，要從住商、環境、工業及能源、運輸等不同部門多管齊下，不僅是減緩當前的氣候變遷問題，更蘊含著留給下一代宜居環境的期望。

課堂上，小局長們向侯友宜分享過去一年所學的環保知識與心得，更向市長展示在課程中曾經體驗過的環保工作裝備及印象深刻具環保意義的物品：戴上課程中體驗過的清潔隊標誌性裝備「反光背心及安全帽」，展現小局長對清潔隊工作的認識、對清潔隊大哥哥大姊姊的感謝，也提醒自己要在生活中落實回收分類、源頭減量，共同維護環境。

小局長們也分享他們在「電費單」上也學到的知識，從關注用電資訊進而節電，響應淨零行動；向市長展示各式各樣的「稽查儀器」，分享跟著稽查員一起追查污染源頭、下水採樣進行水質檢測的難忘體驗。

藉著難得的機會，小局長們踴躍提出生活中所遭遇遇到的環保問題，向市長請益。他們提出的問題包羅萬象，從推動騎乘自行車減少空汙、學校周邊工程及捷運沿線噪音、工廠火災造成空汙及Ucup循環杯，甚至提問「該如何在偏鄉推廣環保意識」。

侯友宜耐心聆聽，並一一解答。侯友宜說，每場火災環保局稽查員會到場監測空氣品質，提醒居民緊閉門窗、戴上口罩，平時則會監督工廠做好管理，減少火災發生機率。侯也鼓勵民眾多騎乘自行車或步行，一來可以健身，二來可以減碳。

侯友宜非常肯定小局長們對生活環境的關心，提醒小局長們如有發現環境髒亂或是噪音汙染的情況，記得打1999，環保局會立即去取締。

環保局補充，「新北市環保小局長計畫」至今完成1054位小局長的培訓，為期1年的課程包含「環保小局長交接暨授證典禮」、「環保小局長育樂營」以及「環保小局長12堂課」3個階段，分別對應了環保責任的承擔、環保知識的建立、環保意識養成並在生活中化為實際環保行動。

最後，侯友宜期許每位環保小局長在課程結束後能繼續環保行動，發揮自己的影響力，將環保理念從「點」連結成「線」擴展至「面」，影響更多人響應環保，一起打造更美好宜居的地球。