行政院長陳建仁今天接受蔡英文總統贈勳，他以勇敢改革創新、講求效率、提升國家競爭力、捍衛自由民主人權、照顧弱勢、全球驚艷等6個形容詞來形容執政團隊，強調「我們確實是一個謙卑的行政團隊」，他也祝福副總統賴清德，相信未來在賴的卓越領導之下，臺灣一定會走向更光明、美好及燦爛的未來。

蔡英文今天上午頒授13名政務人員勳章，賴清德受贈「中山勳章」、陳建仁受贈「一等卿雲勳章」，陳建仁代表致詞時，首先感謝蔡英文總統在2016年開始，召集大家進入執政團隊一起同甘共苦，儘管經歷很多艱難，仍然打造出一條康莊大道，讓臺灣能夠向前邁進。

他以6個形容詞來形容執政團隊，在勇敢改革創新的團隊部分，陳建仁表示，像是年金改革、婚姻平權、綠能發展、前瞻建設、轉型正義及人民權益保障，都是別人不敢做或想很多年的事情，但「我們終於做到」。

在講求效率部分，他說，短短幾年，前瞻建設使臺灣的建設大幅成長，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2023年IMD世界競爭力年報」，臺灣的「基礎建設」類從2016年的世界第19名進步至2023年第12名。疫後發放6000元現金、推動T-Pass等政策，也都很有效率地進行跨部會整合協調，達成目標。

在提升國家競爭力方面，臺灣在IMD世界競爭力排名第6名，如果在2000萬人以上的國家則排名第1，而且是連續3年排名第1。美國智庫傳統基金會發布的《2024經濟自由度指數》中，臺灣是全球第4名；IMD的「每千人研發人力」是世界第1、數位競爭力則是全球第9名，臺灣的國家競爭力在這段期間大幅提升，也讓全世界看到臺灣。

在捍衛自由民主人權方面，根據英國《經濟學人資訊社》（EIU）公布的「2023民主指數」報告，臺灣為亞洲第1；國際教育成就評鑑協會（IEA）辦理的國際公民教育與素養調查研究報告顯示，臺灣8年級生的公民素養為全球第1，這也代表108課綱確實帶領孩子走向更好的未來。

在照顧弱勢方面，他認為一個好的政治家，要像牧羊人一樣將羊照顧好，並將羊帶到青草地溪水旁，而執政團隊實際上也實現了教宗方濟各所說的「真正的權力是服務」。

至於全球驚艷的團隊，陳建仁強調，不管在防疫、科技產業、醫療、保健，都讓全世界驚艷且羨慕，相信都是因為蔡總統的卓越領導，以及在座受勳者的努力。總合來說，執政團隊就是「行公義、好憐憫、常存謙卑的心」。

2016年蔡英文總統當選時，鼓勵大家一定要謙卑、謙卑、再謙卑，他說，我們確實是一個謙卑的行政團隊。他祝福蔡英文總統卸任後，能符合聖經上的一句話「這場好仗，我已打完；這場賽跑，我已跑到終點；這信仰，我已持守」，他相信蔡的信仰就是福國利民，也讓大家有機會加入她的團隊，做到這一點。

陳建仁也祝福賴清德，他相信未來在賴的卓越領導之下，臺灣一定會走向更光明、美好及燦爛的未來，讓臺灣在國防、外交、兩岸經濟、社會、醫療、科技的發展都更上層樓。