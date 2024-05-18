行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮16至17日率團出席由秘魯主辦亞太經濟合作（APEC）首屆婦女與貿易雙部長會議，楊珍妮強調，我國政府多年來透過落實性別主流化及公私部門合作，透過多方面友善措施，並全面推進女性在STEM與非傳統領域的參與，2022年女性就讀科技領域學科比率已達36.9％。

行政院今天發布新聞稿表示，楊珍妮今年同時擔任婦女與經濟論壇（WEF）高階政策對話會議（HLPD）團長，呼應今年HLPD主題「吸引婦女與女孩進入STEM：賦予她們創造更美好未來所需的科技與技能」。

楊珍妮強調，我國政府多年來透過落實性別主流化及公私部門合作，積極推動翻轉性別刻板印象、打造教育與就業的有利環境，以及關注不利處境者進入STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics）領域等多方面友善措施，確保沒有任何女性被遺落，全面推進女性在STEM與非傳統領域的參與，2022年女性就讀科技領域學科比率已達36.9％。

楊珍妮在會上說明，我國積極推動貿易政策過程融入性別觀點，並將性別融入簽訂的協定中；協助我國女企業主取得資金與技能培訓，擴大國際展銷渠道，支持臺灣女性創造新興的經濟動能。此外，我國「企業諮詢委員會」（ABAC）代表研發多語言翻譯AI，提供女性企業主近便可得之工具，提升擴展國際貿易機會。

行政院表示，我國長年於APEC成功爭取提案計畫補助，促進女性在科技業、農業、建築業、電信業等非傳統領域的就業與決策參與，展現我國促進女性發展經濟潛能的卓越表現。今年更結合數位與健康議題，在APEC提出「促進照顧相關數位健康科技之性別平等及包容性」計畫，探討照顧產業中的女性使用數位健康工具時可能面臨的挑戰，提出全面且具體的建議，使女性照顧者受益，並釋放經濟參與潛能。

楊珍妮也於會中邀請各經濟體代表於今年9月蒞臨台北參加計畫成果研討會，期透過案例與政策交流，攜手為亞太地區女性打造更具性別包容性的數位健康環境。