我國於南太平洋友邦吐瓦魯總理戴斐立伉儷率慶賀團訪台出席我國第16任總統、副總統就職大典，並於21日南下出席我國援贈吐國2艘多功能巡防艇的命名及移交儀式，並為2艘船艦命名。戴斐立強調強調兩國邦誼歷久彌新，肯定台灣協助吐國提升海巡能力及強化海洋生態保育的貢獻，並隨即試乘2艘巡防艇。

戴斐立昨日南下屏東出席我國援贈吐國2艘多功能巡防艇的命名及移交儀式。我國駐吐國大使林東亨代表政府移交2艘巡防艇予戴斐立，慶賀團團員在場觀禮見證。

戴斐立致詞表示，台吐建交45年來邦誼歷久彌新，兩國在民主、自由、法治普世價值基礎上推動各領域合作計畫，成果豐碩，並特別肯定台灣協助吐國提升海巡能力及強化海洋生態保育的貢獻。

戴斐立也宣布2艘巡防艇用吐瓦魯語以吐國當地原生鳥類命名為「Te Kaleva」及「Te Akiaki」分別代表「堅毅」及「漁獲豐盛」。

林東亨表示，台灣捐贈巡防艇將可滿足吐國執行海岸巡防任務的需求，有效提升吐國的沿岸救援及執法能力。

戴斐立伉儷隨即試乘2艘巡防艇，並盛讚巡防艇性能優良，及再次感謝我國政府協助強化吐國海巡能量。

外交部表示，為協助吐國維護海洋資源、共同打擊海上犯罪及非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）捕魚行為，及海巡執法能力，我國與吐國在2022年9月簽署「中華民國（臺灣）政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定」，吐國並於去年7月與我國簽署捐贈吐國2艘多功能巡防艇合約。

外交部強調，台灣身為印太區域重要發展夥伴，未來將持續擴大與太平洋地區友邦及理念相近國家在各領域的合作，共創印太區域永續和平、穩定及繁榮的發展。