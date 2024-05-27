烏坵島民眾手指粉碎性骨折，金門海巡隊派遣巡防艇協助後送金門就醫。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊除以極行動捍衛海疆安全、拒止中國海警航入我方水域，維護國家海權外，昨（26日）馳援協助一名烏坵島上手指粉碎性骨折的民眾後送就醫。海巡隊表示，對於能夠給予適度協助意外受傷之烏坵鄉民緊急護送勤務，亦是該隊為民服務的核心價值所在，如鄉民遇有海上急難事件或發現不法情事時，請撥打118海巡服務專線，海巡署將盡速派遣人艇能量即時應處。

海巡署指出，昨日中午12時，該署艦隊分署金門海巡隊接獲烏坵鄉長蔡金照电话通報，表示島上一位鄉民發生工作意外，導致左手手指粉碎性骨折，礙於烏坵島上醫療資源有限，經軍醫官評估無法在島內治療，請求正在鳥坵海域巡弋的巡防艇協助後送金門就醫。

金門海巡隊評估烏坵鄉民整體傷勢後，本於為民服務之宗旨，同意鄉長之請求，由執勤中PP-10073艇於12時25分泊靠烏坵碼頭，由海巡人員協助傷患登艇後即返航金門，並於下午3時17分平安返抵料羅港後，送金門醫院治療。

海巡署表示，面對當前國家海域安全受到嚴峻挑戰，全體海巡人員正以高昂士氣、眾志成城、以不畏懼、不退卻精神，堅定維護海域安全的決心，同時亦不偏廢照護民眾的核心價值。