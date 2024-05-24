中共海警船24日上午再度編隊同步侵擾金馬離島之東引與烏坵水域，海巡署機先部署巡防艇全程對應驅離。( 圖／海巡署提供 )

5月第8次！中共2海警船侵擾烏坵、東引 海巡署急驅離

中共東部戰區「聯合利劍-2024A」環台軍演第二天，6艘海警船故技重施，今（24日）上午再度編隊同步侵擾金馬離島之東引與烏坵水域，海巡署機先部署巡防艇全程對應驅離，海警船航入約一小時後離去；陸軍金門防衛指揮部昨晚與今晨也冒雨執行例行性部隊機動演練，維持部隊常態訓練。

海巡署指出，今日上午8時3分，中國海警「14509」、「14607」等2艘編隊，以近10節高速朝我國馬祖東引水域航行，外側由海警「14517」策應，海巡署以 PP-3586、PP-3571等2艇平行監控、告警驅離下，中方船舶於9時整駛離。

與東引相距約100浬之烏坵島，由中國海警船舷號「14606」、「14506」同時對我編隊侵擾，另有「14502」在外環伺；海巡署調度PP-10039、PP-10035等2艇對應示警，全程蒐證廣播命令離去，海警船於8時59分航出我國水域。

海巡署表示，本月以來中國海警船已8次駛入金馬限制水域，影響海上航行安全、破壞和平穩定，更無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定的態度，捍衛國家主權及安全。

金防部海龍快艇、兩棲部隊、CM21裝甲車及金西守備大隊也相繼執行例行性部隊機動演練。( 圖／民眾提供 )

金防部海龍快艇、兩棲部隊、CM21裝甲車及金西守備大隊也相繼執行例行性部隊機動演練。( 圖／民眾提供 )

金防部海龍快艇、兩棲部隊、CM21裝甲車及金西守備大隊近2日也相繼執行例行性部隊機動演練，而昨晚部隊夜間機動演訓則是為年度既定訓練項目，因該單位於昨天日間完成部隊野外訓練後，依計畫機動返回營區。

金防部表示，應對近日共軍軍演，該部遵指導「保持正常戰備演訓」，並加強區域聯防及營區安全防護，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」之堅強意志，確保國家安全，故未提高戒備，保持例行性常態訓練。