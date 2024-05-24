大陸海警在台灣東部外海進行演練，大陸官媒「玉淵譚天」稱，意味對台灣本島明確執法權的開始。（玉淵譚天）

今天（5月24日）大陸海警2304艦艇編隊在台灣島以東海域開展綜合執法演練，重點開展查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。在大陸海警執法現場，台灣本島清晰可見。據大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」獨家披露消息，本次海警在台灣島東部的行動有三大突破，意味著大陸海警對台灣本島明確執法權的開始，台灣當局徹底失去該海域的控制權。

突破一：這是大陸海警首次公開台灣島東部行動。實際上，這不是大陸海警部門第一次從台灣島東部抵近台灣本島。今年2月，台灣當局就觀測到了大陸海警在台灣島東部海域行動，但大陸海警並未公開這次行動。如今，大陸海警首次公開其在台灣島東部附近海域的行動，意味著大陸海警對台灣本島明確執法權的開始。

突破二：海警發佈的行動說明配發了三張圖片。其中一張圖片畫面中央，可以清晰地看見台灣本島的中央山脈，這說明此次行動的大致位置離台灣本島非常靠近。最近兩天，中共解放軍東部戰區戰巡演練同樣抵達了台東非常靠近台灣島的位置，如此近的位置傳遞的信號非常明顯，即阻斷「台獨」分子外逃，長期以來「台獨」分裂分子認為台灣東部可能是能夠躲藏逃逸的一個相對安全和舒適的空間，現在戰區和海警在台東聯合行動，更加凸顯了對台灣島全方位的威懾，以及有效封打、封控和斷援。

突破三：這次演練中還包含登檢科目。值得注意的是，過往大陸海警在執法海域，大多是以喊話方式警告，現在隨著海警接連進入金門島、東引島、烏坵嶼所謂「限制水域」，在台海的執法行為順勢而動，自然將更進一步。相關專業人士分析，大陸海警船登檢台灣船隻，意味著台灣當局徹底失去該海域的控制權。