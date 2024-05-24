大陸解放軍東部戰區於昨（23）日起在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，昨解放軍海上兵力全面出海，19艘共艦及7艘海警船，圍繞台海侵擾。海委會主委管碧玲表示，海巡同仁一方面應對中國的軍演，其他業務也沒有荒廢，還公布一段海巡對陸船喊話的影片。

管碧玲昨、今兩日在臉書說明，海巡同仁一方面應對中國的軍演，另一方面，事關民生以及海洋守護各相關事項，一點也沒有荒廢。「新署長上任，因應中國軍演，我陪大家面對，看到整個團隊上下一心，通力合作，很感欣慰！我們埋頭工作，最大的任務就是守護主權，最大的願望就是人民生活如常！當然，期待中國體會台灣的善意，體認區域和平的責任，讓事件趕快平息！」她也透露，海委會到昨晚11點多才開完因應中國軍演的應變會議，同仁幾乎都睡在辦公室。

管碧玲昨也在臉書公布一段，第一線海巡署人員對大陸海警船喊話的影片，「中國海警14509，這裡是中華民國海巡署廣播，你已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，進入我方限制水域，你的行動已影響我國秩序及安全，請立即轉向，盡速離開我方限制水域，否則我船將依法對你採取必要之行動，馬上離開、馬上離開」。管碧玲說，「因應中國利劍演習，我們都在崗位上，保護國人安居樂業，我們責無旁貸，全力以赴！」

管碧玲也統計，昨日海巡分別在岸、海各崗位上：「受理一個肇事逃逸通緝犯投案，再受理另一個洗錢防治罪通緝犯投案；搜救潛水失蹤的民眾，出動一艇8人、4車11人，搜救未果，海巡持續救援，但不幸清晨發現已經救不回來；漁船在遠洋發生火災，協助國搜中心與外交部處理救援聯繫事項，好在人員均安；救活了一隻綠蠵龜送往海生館照護，但是再搶救另外一隻更大的綠蠵龜，因為傷勢嚴重，不幸救不回來；尋獲一具大體；兩起水上摩托車訓練活動，協助維護安全；驅離一艘越界陸船，以及一艘越界越南漁船；小三通入境，查處了一位違規攜帶中國農產品的事件。她指大陸軍演雖影響海巡在漁汛期護漁的量能，但是海域安全、海洋保育、救生救難、海上治安，海委會沒有荒廢！