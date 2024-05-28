VIDEO: The J-20 stealth fighter jet, a "cross-Straits lethality" dubbed by the PLA Eastern Theater Command during its recent drills surrounding Taiwan island:

-High stealth

-Supersonic cruise

-High situational awareness pic.twitter.com/DoOqxaXrsR — Global Times (@globaltimesnews) May 26, 2024

中國軍方證實，殲-20隱形戰機能輕鬆超音速巡航。而專家周一說，這可以帶來顯著的戰術優勢，並展現中國自製發動機的動力。

中方官媒《環球時報》和《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）軍事新聞網27日報導，解放軍東部戰區26晚在社群媒體貼文說，殲-20身為「越海殺器」，特點包括高隱形性 能輕鬆突破敵方防空系統；高機動性，可輕易實現超音速巡航；高感知性，可快速識別目標，精確打擊。東部戰區並強調，殲-20是空中利劍，是決勝的先鋒、破敵的首選。

東部戰區並正式公開了長55秒的錄影，凸顯了「聯合利劍—2024A」環台軍演。如今這段包括駕駛艙內部，並呈現殲-20各種角度的影片在社群媒體上瘋傳。其中一個片段捕捉到兩架殲-20同時起飛的畫面。另一個片段則顯示，一名飛行員在駕駛艙內準備採取行動。而在片中0:21處，則可以看到4架戰機編隊飛行。

而在東部戰區對殲-20的描述中，觀察家特別強調了「高機動性，可輕易實現超音速巡航」這句話。中國軍事專家張雪峰說，殲-20能進行超音速巡航，並具有亞音速超機動力，要拜獨特的氣動升力翼面設計，加上自製發動機之賜。

殲-20展示自製發動機

分析家說，殲-20能輕鬆進行超音速巡航，顯示中方自主研發的發動機功能強大，有助於推升戰力。2021年珠海航展時，殲-20就使用了自製發動機。但分析師說，早期版因配備不支援超音速巡航的俄製發動機，因此並不具備相關能力。

然而，盛傳渦扇-15面臨了一些中方隱而不宣的問題，其中一個主要問題是可靠性。據悉它尚未達到必要的穩定性，以致頻繁出現故障和維修挑戰，阻礙了殲-20 在不同作戰條件下一貫執行任務的能力。渦扇-15的另一個重要問題在於發動機的推力性能，雖然設計目標在於提供高推力，讓殲-20能發揮超音速巡航力，但渦扇-15一直難以滿足這些性能基準，限制了它在戰鬥場景中的整體效能。