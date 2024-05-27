中共解放軍東部戰區23-24日舉行圍島軍演後，26日深夜在社交媒體微博上貼出一則「謎語」：
給「熊孩子」出個難一點字謎：1、口中有口。2、點點大。（再問：對「熊孩子」來說難在哪？）
這個謎語迅速引發了大陸網友的熱議和參與，評論區里湧現出大量的回答，許多人都成功猜出了謎底。正確答案是「回頭（头）是岸」。
東部戰區「熄燈號」說：「熊孩子」要經歷什麼，才是完整的童年？很多事情，無論認不認，都是事實；一意孤行撞上南牆，只會頭破血流淚兩行。
中共解放軍東部戰區23-24日舉行圍島軍演後，26日深夜在社交媒體微博上貼出一則「謎語」：
給「熊孩子」出個難一點字謎：1、口中有口。2、點點大。（再問：對「熊孩子」來說難在哪？）
這個謎語迅速引發了大陸網友的熱議和參與，評論區里湧現出大量的回答，許多人都成功猜出了謎底。正確答案是「回頭（头）是岸」。
東部戰區「熄燈號」說：「熊孩子」要經歷什麼，才是完整的童年？很多事情，無論認不認，都是事實；一意孤行撞上南牆，只會頭破血流淚兩行。
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