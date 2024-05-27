大陸解放軍東部戰區近日舉行環台「聯合利劍-2024A」演習，引發各界高度關注。前國民黨立委陳學聖透露，他妹妹到上海玩，他媽媽在電話中稱兩岸若打起來，要她直接飛美國找親人，這個回答讓陳學聖感到意外，更感嘆老人家的憂心，執政者知道嗎？

陳學聖昨（26）日發文提到，他妹妹到上海玩，打電話回家和97歲高齡的母親報平安，未料，他媽媽竟然說，萬一這幾天兩岸打起來，要她直接飛美國找親人，不要回台灣。

對於這個回答，陳學聖坦言很意外，並認為年輕人就只是單純飛去玩，沒想到老媽有深一層的憂心。陳學聖強調，他媽媽平常不多言，在日據時代，走過戰火，躲過空襲，看過戰機掃射，知道戰爭好可怕，萬萬不要打仗，「但這種老人家的憂心，執政者知道嗎？」

總統賴清德在5月20日發表總統就職演說，誓言捍衛台灣民主和主權，對岸23、24日則在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」大規模軍演，並說這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。