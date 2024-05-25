金門縣消防局為力行開源節流政策，並充實高階救護器材以提升到院前緊急救護功能，經洽「惟願中心」基金會獲其捐贈2組高階十二導程無線傳輸心電圖監視儀、9部AED電擊器及相關救護器材，總價值逾新台幣530萬元；該基金會日前低調遞交捐贈意願書予消防局，希望能幫助離島金門充實較高階的醫療資源。

消防局表示，「惟願中心」十分低調，行善不欲人知，捐贈者請專業廠商聯繫救護器材需求，逕行下訂並簽署捐贈書。今年度消防局與部立金門醫院積極建立十二導程心電圖橫線聯繫機制，十二導程心電圖機檢測包含前胸與肢端導極，可用來記錄心臟電氣活動，藉由偵測心臟電氣傳導活動的異常，進而診斷許多不同的心臟疾病。例如：心律不整、心肌缺氧、心室肥厚等等疾病，是生命殺手-心肌梗塞最大的剋星。

消防局日前經過橫向聯繫機制合作會議，完成消防局與醫院端介接，提供到院前生命徵象參數供急診室醫師判讀，為金門鄉親提供最佳的緊急救護服務，以提升到院前心肺功能停止之病患存活率。如今獲惟願中心捐贈高階十二導程無線傳輸心電圖監視儀系統，在緊急救護環節具備高端器材，得以提供金門鄉親更全面的保障，以提升到院前心肺功能停止之病患存活率。

金門縣消防局長呂英華特別感謝「惟願中心」捐贈救護器材的善行義舉，稱讚捐贈者低調行善、濟世救人之情操令人感佩。他認為，此舉有助於提升鄉親的應急醫療服務水平，不僅擁有先進的設備和技術，更能加強為民服務品質，提升到院前緊急救護功能。

呂英華也指出，該局近年來獲得多筆民間重大捐贈案，每一筆捐贈經報端披露後，不僅為社會注入一股暖流，也有助於形成善的循環。