今年APEC貿易部長會議在17日至18日於秘魯舉行，行政院經貿談判辦公室副總、談判代表楊珍妮代表台灣出席，會中除了期盼亞太區域經濟整合處理不公平競爭措施，有效因應21世紀的貿易挑戰外，也再度喊話，重申台灣追求高標準貿易規範的決心，盼加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

行政院經貿辦在會中指出，亞太區域的經濟整合倡議，必須納入足以因應21世紀貿易挑戰的規範，像是國營事業、勞工、環境、包容性等，才能有效對抗當前非市場經濟體採取違反公平競爭的措施，導致的貿易扭曲，使未來的「亞太自由貿易區」（FTAAP）能確實發揮促進貿易與投資、增進區域福祉的效果，這也是台灣追求加入CPTPP的目標，盼能與成員們共同強化區域經濟韌性。

經貿辦表示，代表團在場邊藉機與CPTPP成員交流，向成員代表們再度強調，台灣有能力、有意願符合CPTPP的高標準，期盼早日正式展開台灣加入CPTPP的程序。

另外，本次APEC貿易部長會議主題是「賦權、包容、成長」，代表團也指出，我國制定貿易政策時均會聽取婦女、原住民及中小企業的意見，加強辦理各種能力建構活動，且台灣在資通訊科技(ICT)製造端及應用端具有優勢，也利用數位科技協助其參與國際貿易。

經貿辦指出，代表團注意到數位落差擴大問題，表達願利用ICT的長處，與會員分享經驗及合作縮小數位落差。

經貿辦強調，台灣再度展現追求高標準經貿規範的堅定意願，以及在全球貿易領域繼續加強與各國合作的企盼，彰顯台灣在國際經貿舞台上是可信賴夥伴的地位。