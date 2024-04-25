我國積極推動參加國際組織與事務，外交部國際組織司長孫儉元今於外交部例行記者會上指出，今年APEC「第二次資深官員會議」（SOM2）等相關會議將於5月4日至16日於祕魯舉辦，會議將聚焦貿易暨投資、數位、人力發展、電信、緊急應變及婦女等，我政府相關部會均將派員出席。

今年（APEC）「第1次資深官員會議」（SOM1）於3月8日與9日兩日於祕魯首都利馬市舉行，我國代表團積極與會，SOM1會前也分享我國於數位創新、婦女賦權議題得成果。

孫儉元今指出，今年APEC「第二次資深官員會議」（SOM2）暨相關會議訂於下月4日至16日在祕魯第2大城阿雷基帕舉行，主題涵蓋貿易暨投資、數位、人力發展、電信、緊急應變及婦女等，我政府相關部會均將派員出席。

孫儉元說明，本次資深官員會議預計將延續3月份SOM1的相關討論，聚焦祕魯本年設定的3個優先領域。他提到，祕魯尤其重視「非正式經濟轉型」議題，並規畫在SOM2期間召開公私對話，我代表團將循例向其他經濟體分享我國的最佳實踐。外交部也將適時對外說明與會情形及成果。