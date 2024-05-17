總統蔡英文今（17）日上午接見加拿大國會「我國正副總統就職慶賀團」時指出，台灣和加拿大同守自由、民主價值，面對印太地區地緣政治及經濟領域的挑戰，更應團結合作，為區域的和平穩定貢獻心力。今年加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席，蔡英文期盼訪賓發揮影響力，支持灣台的入會申請，共同強化全球供應鏈韌性，也為彼此開拓更豐富商機。

蔡英文致詞時表示，很高興在卸任前再次見到加台國會議員友好協會會長暨加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro），歡迎參加本次正副總統就職典禮，以實際行動展現台灣和加拿大的友好情誼。她指出，台灣和加拿大堅守自由、民主價值，面對近年來印太地區地緣政治及經濟領域的挑戰，更應團結一致，加強合作，為區域的和平穩定貢獻心力。

蔡英文感謝史葛洛，多次公開呼籲加拿大政府，延續雙邊簽署「投資促進及保障協議」（FIPA)的動能，持續台灣的國際參與。她也感謝加拿大政府，從2022年底發布「印太戰略」以來，在美加元首峰會、G7峰會等場域，發布聯合聲明，展現出對臺海和平穩定的重視與決心。

她提到，台灣作為加拿大在亞洲的第6大貿易夥伴，在彼此產業結構高度互補下，隨著投資架構更加完善，都將為雙邊科技、公衛及貿易等領域帶來雙贏，也有助彼此拓展全球布局。另外，今年加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席，期盼訪賓持續發揮影響力，支持台灣的入會申請，共同強化全球供應鏈韌性，也為彼此開拓更豐富的商機。

史葛洛致詞時表示，在蔡總統的領導下，台灣持續推動並發揚民主、人權等價值，並繁榮發展。面對各種複雜的外交處境，蔡總統堅定不移的努力及付出，對於台加雙邊關係及人民的生活創造出許多實質成果，有非常大的貢獻。

她提到，如同蔡總統提到，在過去兩年多來，雙邊針對「投資促進及保障協議」（FIPA）進行許多協商，終於在去年12月簽署此協議，很高興在蔡總統領導下成功完成簽署。這是重要的里程碑，顯示台灣是加拿大的重要貿易夥伴，該協議將促進貿易及投資，為永續發展及就業創造更多機會。

史葛洛指出，台灣決定全面開放加拿大牛肉進口，也顯示雙邊關係的深化，使兩國經濟受益。而台灣第一艘國造潛艦的完成，證明台灣對於國防安全及創新方面的承諾，也象徵台灣將持續推動自主國防及區域穩定。她認為，在FIPA成功簽署後，也希望持續尋求更多雙邊合作機會。她知道，加入CPTPP)對台灣的重要性，未來訪團也將持續呼籲加拿大政府支持台灣加入CPTPP。

訪團成員尚包括加拿大聯邦眾議院外交暨國際發展委員會主席艾薩晰(Ali Ehsassi)、財政委員會主席馮賽卡(Peter Fonseca)、眾議員吉欽(Robert Kitchen)、湯瑪絲(Rachael Thomas)、庫熙(Stephanie Kusie)、國防委員會副主席諾蔓婷(Christine Normandin)、自然資源委員會主席夏侯(George Chahal)、司法暨人權委員會主席迪雅傅(Lena Metlege Diab)，由外交部次長謝武樵、駐加拿大代表處大使曾厚仁及加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）等陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。