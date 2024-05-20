準總統賴清德將於5月20日就職，結束蔡英文八年總統任期，開啟綠色執政新的篇章。精神科醫師沈政男期許賴清德，立志當一個偉大的總統，團結人民，找到台灣的長遠出路；帶領人民一起努力，建設台灣成為人間天堂。而不是淪為彼此傾軋、相互猜忌，然後年輕人沒有希望與未來，生育率全世界最低的人間煉獄。如果藍白合、成功搭檔競選2028大選，那麼賴清德的連任就岌岌可危，恐成為第一個沒辦法連任的民選總統。

「八年前的五二〇，我在專欄文章寫著：再等七年又三百六十四天。」沈政男19日發文表示，賴清德能夠當上總統，絕無半點僥倖；甚至可以這麼講，他是台灣有史以來，唯一百分百靠著自己努力，而非機運或別人的助力，而當上總統的人。當然，藍白合最後破局，是他的一點小運氣，頂多就是這樣而已，其餘都是他一步一腳印，從助選開始，一路在民進黨內、政壇與人民面前，闖出自己的品牌形象，逐漸攀上權力頂峰。

沈政男提到，三十年，從賴一九九四幫陳定南助選，一直到當選總統，剛好花了三十年。三十年，每一天好好努力，就可以讓你成為國家領導人。「祝福賴清德總統，四年任期圓滿順利，雖然，那是不可能的！也要期許賴總統，立志當一個偉大的總統！」

沈政男強調，怎樣才是偉大的台灣總統？團結人民，找到台灣的長遠出路；帶領人民一起努力，建設台灣成為人間天堂。而不是淪為彼此傾軋、相互猜忌，然後年輕人沒有希望與未來，生育率全世界最低的人間煉獄。八年前也曾期許蔡英文當一個偉大的總統，但八年過去，結果如何？

「真的，要不要當偉大的總統，或者只是維繫政權存續就滿足的總統，都在一念之間！」沈政男指出，八年前我寫說，「特赦阿扁是小英該做想做但不敢做的事」，八年過去了，本來大家以為蔡總統會在卸任前特赦阿扁，結果最後也是不了了之。真的，蔡總統就是這樣，民意反對只要高過贊成兩成，就是兩成這樣的門檻，她就不敢做。「不信的話，明天看我的五千字長文，為蔡總統的八年任期做出第一篇的歷史評價。」

「賴總統要注意的是，他會不會成為第一個沒辦法連任的台灣總統？」沈政男直言，如果藍白合，成功搭檔競選二〇二八，那麼，他的連任就岌岌可危了。「希望不是：再等三年又三百六十四天，賴清德就會下台。加油！」