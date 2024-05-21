台灣電巴產業拓展友邦再下一城；今(21)日成運汽車與友邦巴拉圭工商部於台北晶華酒店舉行「電巴產業合作備忘錄」簽署典禮暨記者會；成運汽車董事長吳定發、巴拉圭工商部長西梅內斯代表雙方簽署MOU，巴拉圭總統貝尼亞、中華民國交通部政務次長陳彥伯、外貿協會董事長黃志芳、駐巴拉圭大使韓志正共同見證此一 歷史時刻。

成運汽車發言系統指出，雙方將共同完成貝尼亞總統的宣告，導入全球最新、最安全的快充型電動巴士到巴拉圭，同時引進智慧交通系統，服務巴拉圭國民，計畫在巴拉圭設立電動巴士廠，打造與目前截然不同且更優質的大眾運輸系統，讓巴拉圭產製的電動巴士前進南方共同市場。

成運汽車董事長吳定發表示，貝尼亞總統去年7月訪問成運汽車五股廠，促成成運汽車攜手巴拉圭政府在巴拉圭設廠生產電動巴士，一同提升巴拉圭公共運輸的發展，成運汽車先後四次訪問巴拉圭、開了數十次的會議，現在已經完成這項計畫的規劃。

根據雙方簽署的合作協議書，成運將在巴拉圭建立第一個快充電動巴士底盤廠及車體廠，不僅增強當地電動巴士供應鏈及就業機會，透過在地打造的優質電動巴士，供應市場所需；成運將在巴拉圭建立完善的售後服務體系，包括維修服務、料件供應、線上技術支援等，協助巴拉圭的智慧交通系統與車隊管理系統更臻完善。

巴拉圭工商部將提供兩國「電巴產業合作案」的多項獎勵措施，協助項目包括選址、基礎設施、當地供應商、稅收激勵、培訓勞工等，全力支持成運的電巴設廠計劃。成運巴拉圭製造工廠正式投產後，巴拉圭工商部將協助把巴拉圭產製的電動公車推廣落實到巴拉圭的公車汰換計畫，並將進一步推廣銷售至南方共同市場。

吳定發董事長指出，成運汽車已經準備好了。我們不僅要導入全球最新、最安全的快充型電動巴士到巴拉圭，更要引進高科技的智慧交通系統，將巴拉圭打造成具備先進智慧運輸系統的綠色國度，讓巴拉圭國民享有便捷、環保的交通生活體驗；成運在巴拉圭設立的電動巴士廠，將為巴拉圭在地創造2600個工作機會，讓「Made in Paraguay」的電動巴士不僅供應國內所需，也同時外銷電巴及人才至南方共同市場的其他國家。

吳定發說，今年成運汽車已提供台巴科技大學的巴拉圭留學生14個實習機會，這些出色的學生讓我們了解到，巴拉圭國民跟台灣人民一樣樸實又上進，因此我們對未來計畫的推展更加有信心。成運期望攜手巴拉圭政府及人民打造綠色智慧城市，一起開發南方共同市場。