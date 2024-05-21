賴清德總統今天會晤來台致賀的巴拉圭總統貝尼亞，期待未來臺灣和巴拉圭持續深化夥伴關係，「一起邁向自由、穩定、繁榮的大道」。貝尼亞強調，巴拉圭與臺灣的執政目標一致，並重申臺巴66年堅定的邦交關係，兩國過去一起推動許多計畫。未來雙方也要持續合作，他相信「巴拉圭的成功就是臺灣的成功，臺灣的成功也是巴拉圭的成功」。

「巴拉圭共和國總統貝尼亞訪問團」今天由新任外交部長林佳龍、駐巴拉圭大使韓志正及巴國駐臺大使費卡洛陪同，赴總統府拜會賴清德。總統府新任祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮也在座。

賴清德代表政府和全體人民向所有貴賓表達最誠摯的歡迎。去年8月他以總統特使身分參加貝尼亞總統的就職典禮，代表團所到之處，巴拉圭人民都給予熱烈的歡迎。他相信這次大家來到臺灣訪問，應該也能感受到臺灣人民的熱情。

賴清德指出，在貝尼亞帶領下，巴拉圭不僅多項經濟指標有亮眼的成績，也將舉辦包括「美洲國家組織大會」及「世界盃足球賽」等國際盛事，令人欽佩。

他感謝貝尼亞在國際場合為臺灣仗義執言，支持臺灣的國際參與，「這份真摯的情誼，我們都感念在心」。貝尼亞總統演說時常形容巴拉圭是「沉睡的巨人」，並且即將甦醒。他也期待，未來臺灣和巴拉圭這位「南美洲的巨人」持續深化夥伴關係，一起邁向自由、穩定、繁榮的大道，在國際舞台發光發亮。

貝尼亞表示，臺灣與巴拉圭雖然地理位置距離遙遠，但兩國情感卻很親近，他很榮幸能來臺參與臺灣歷史性的一刻，見證臺灣繼續在和平繁榮及捍衛自由與民主的大道上前進，而巴拉圭也會與臺灣一樣，持續在自由民主的道路上大步向前。

他肯定臺灣以非常有秩序且和平的方式進行政權移轉，這是民主的勝利，不只代表國家對自由民主的重視，也是向全世界展現臺灣在自由民主的價值上，追求和平及尋求繁榮的目標。

貝尼亞提到，誠如賴在就職演說勾勒的國家願景及目標，「巴拉圭與臺灣的執政目標一致」，我們都希望捍衛自由、民主及人權，讓人民有更好、更繁榮的生活，並讓人民能展現自己的夢想與期望。他也期盼與賴總統及新政府團隊共同努力寫下歷史，「讓我們站在今天、展望未來，一一實現彼此的夢想」。

此次訪臺，他要重申臺巴66年堅定的邦交關係，兩國過去一起努力奮鬥，推動許多計畫。未來雙方也要持續合作，將兩國帶向過去無法想像的美好未來，他相信巴拉圭的成功就是臺灣的成功，臺灣的成功也是巴拉圭的成功。