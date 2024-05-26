臺灣俗諺「一府二鹿三艋舺」，位於彰化縣鹿港鎮大街後巷的磚造莊園是臺灣五大家族之一辜家的發源地，其中的洋樓建築已逾百年，而鹿港民俗文物館今年適逢創立50週年，26日特舉辦《大和洋樓的人與物》專刊發表會，書中記載鹿港璀璨的民俗文物，為一本世代協力完成、彌足珍貴的創館史志。

彰化縣文化局局長張雀芬、彰化縣鹿港鎮長許志宏、鹿港民俗文物館董事陳國世及施明發、專刊總校對李昭容博士等均蒞臨大和洋樓，參與《大和洋樓的人與物》專刊發表會。

陳國世致詞時感念辜家世代接力，長期維護本土文化傳承，秉持著飲水思源的理念服務家鄉，這是一種態度，更是一種堅持。陳國世表示，中信金控創辦人辜濓松曾說過，「一個國家的水準，是建立在人民的文化素養、對慈善公益的付出；人也因為有了歷史文化、而使人生更加豐富多采。」鹿港是充滿歷史與文化的古鎮，吸引許多遊客慕名造訪，大和洋樓更可促進國際文化觀光交流。

鹿港民俗文物館落成於1919年，是臺灣五大家族─辜家的舊居，採文藝復興時期巴洛克式建築設計，當地人稱為「大和大厝」，雖歷經戰火風雨及歲月侵蝕，但辜氏家族同心共守，至今仍維持原貌，是臺灣經典且具歷史意義的民間洋樓。

1973年，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，辜氏家族成立財團法人組織、設立鹿港民俗文物館，辜振甫更是捐贈了個人珍藏的家具、器皿、書畫等收藏品，鹿港鄉親亦熱情響應，樂捐或出借之文物，目前館內收藏品逾6,000 件，展示文物從清代至民國初年期間，涵蓋食、衣、住、行、宗教禮俗及節日慶典的民俗文物，逛一圈鹿港民俗文物館，就像是重溫臺灣百年的歷史。值得一提的是，鹿港民俗文物館於1989年建造的「耀星樓」匾額，是辜振甫為紀念父親辜顯榮特別命名，由他親手書寫題字。

鹿港民俗文物館董事長辜仲諒曾表示，鹿港民俗文物館不僅因建築庭園之美，成為必去的私房景點，更是凝聚地方情感的起點，秉持辜家人回饋鄉里的初衷，將先輩們對臺灣社會無私的愛拓展出去，幫助更多有需要的人。辜仲諒董事長指出，鹿港民俗文物館是辜家一棒一棒延續的紀錄，也是化民成俗、延續鄉土情感、傳承文化史脈竭盡心力的代表，今後更當兢兢業業、繼往開來，為鹿港民俗文物館的永續經營盡心盡力。

鹿港民俗文物館歷經辜家先輩的開創和貢獻，大和洋樓矗立百年，保存及記載臺灣璀璨歷史文化。《大和洋樓的人與物》對鹿港民俗文物館的建築特色、整修過程及典藏文物均有詳細介紹，目前已於誠品、金石堂、三民書局、博客來等實體及網路平臺通路販售，讀者可透過此書進一步了解辜氏家族致力維護臺灣鄉土的用心。