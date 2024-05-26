一連29天29場的佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座邁入10年，今年講座於5月25日登場，首場邀請到眾所期待的重量級講師美學大師蔣勳，以「金剛經-信仰與科技」為題，從歷史、文化與科技的演進，探討《金剛經》對人類生活的影響。現場聽眾逾千人，網路同步觀看直播逾3000人，總觸及次數逾萬。

右起蔣勳、佛光山中區總住持覺居法師、藝術家蕭珊珊，觀看會場播放講師介紹影片，等待入場。(圖/佛光山惠中寺提供)

每個人都有非常艱難無法度過的時刻，蔣勳分享他與《金剛經》的結緣之始，回憶起父親臨終前，在前往加拿大的十小時航程中，持續讀誦父親贈送的經本。當讀到「不驚不怖不畏」時，感受到巨大的安定力量，支撐著他度過第一次面臨死亡的慌亂恐懼迷惘，自此養成晨起讀誦《金剛經》的習慣。

覺居法師（左）致贈講座紀念照片給蔣勳（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

《金剛經》被翻譯成各種不同國家語言文字，在6種不同的漢譯版本中，以鳩摩羅什的譯本流傳最廣。蔣勳指出，玄奘大師注重準確傳達原意，而鳩摩羅什則更注重將佛教思想精髓傳達給當時的中土，對佛教的傳播產生了深遠影響，近代學者胡適、梁啟超也極度讚美鳩摩羅什創造了漢文的譯經體。

蔣勳也提及《金剛經》在民間信仰的地位，不只是宗教哲學，更被視為一種福報與功德，特別是親人生病或離世時，手抄經文作為祝福。唐朝武則天曾發動朝廷官員及寺廟僧侶為母親抄經祈福，他也曾為父親抄寫金剛經，還見過他的學生為往生的奶奶抄經，經本的封面類似國小作業簿，用的是原子筆，抄法不同，但心意是相同的。

蔣勳（左）、覺居法師（右）與今年講座主題-古.今。(圖/佛光山惠中寺提供)

《金剛經》也是推動印刷術最重要的動力。武則天之後開始有人設法解決抄經耗時的問題。蔣勳表示，當時在飛機上讀到經本的最後，發現是一位名叫王玠的人士，為了度化雙親而發願所刻。巴黎國家圖書館典藏唐長慶4年柳公權（西元824年）手寫刻於石頭上的《金剛經》拓本，拓印就是印刷術的一種。大英博物館鎮館之寶，唐咸通9年（西元868年）敦煌雕版印經，是目前世界上最早有明確記載日期的印刷品，世界印刷史上第一件真品。現藏於台北國家圖書館，元代至正元年（西元1341年）最早雙色套印版本，則是蔣勳最喜歡的版本。

因此信仰不但推動科技，甚至可說信仰與科技是完全結合的。西方之所以重視印刷術，便是因其與知識普及有重大關係。蔣勳強調，不論《金剛經》被譯成何種文字，被印刷成多少版本，本質上它還是《金剛經》，經文裡解釋「如來」，「無所從來，亦無所去，故名如來」，所以「應無所住」，不要被綁住，如果連曾是樵夫的惠能大師都能開悟，那你我也都有開悟的機會。

逾千名民眾，把握精進機會，聆聽「未來與希望」講座。(圖/佛光山惠中寺提供)

蔣勳也分享，最近將他的《金剛經》有聲書做成QR Code，隨時掃描就可以聽，甚至嘗試將第一段經文輸入AI，產生許多經典中描述的畫面，發現許多《金剛經》結合科技產生的藝術，之後在池上會有相關的展覽。