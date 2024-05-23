0403花蓮強震重創觀光相關產業，旅客人數直線下滑，6月1日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」將登場，為把握國際賽事人潮，花蓮縣政府與東海岸國家風景區管理處合作推出「花蓮泛舟月」活動，只要出示賽事證明或體驗泛舟活動，就可享住宿85折優惠，另6月起花蓮住宿可補助1000元，盼帶動民眾前往花蓮旅遊、觀光。

縣府觀光處長張志翔表示，秀姑巒溪泛舟鐵人三項是國際級賽事，為提高花蓮淡季住宿率，增加旅遊誘因，除了鼓勵選手留宿旅遊，也希望遊客來花蓮享受泛舟的刺激樂趣，出示賽事或泛舟證明皆可享有住宿優惠，住宿也可享泛舟85折優惠，縣府也歡迎店家加入合作優惠店家行列，為震後旅遊市場帶來更多產值與商機。

張志翔說，選手和遊客不只可享泛舟及住宿優惠，縣府5月10日起至11月30日推「永續遊花蓮－國內外4大旅遊市場獎勵方案」，自由行旅客到花蓮住宿及前往3項永續旅遊點，就有機會獲得電動汽車、雙人機票，活動資訊可到「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站查詢。

另外，觀光署從6月1日起推出自由行及團客住宿補助，花蓮自由行平日每房補助1000元、假日500元，振興花蓮震後觀光。

縣長徐榛蔚表示，0403花蓮強震受創嚴重的太魯閣國家公園位於縣境最北，以南包括新城鄉、花蓮市、吉安鄉等其他鄉鎮市，交通與著名觀光景點均未受影響，花蓮風景依然美好，歡迎全國民眾持續來到花蓮旅遊。

縣府觀光處今天就公布南區活動「2024流星花蓮星光音樂會」，首場6月29日將由富里農會草坪化身星空舞台，去年金曲獎入圍的阿布絲將以嘹亮歌聲獻給家鄉，還有花蓮在地的曼波魚爵士樂團、布農原民MK樂團用歌聲描繪家鄉詩篇等樂團樂曲。