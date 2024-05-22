南機場整宅在0403花蓮強震中受損，其中受災最嚴重的單元四在事發後加速都更進展，台北市更新處2日、9日收到單元四(一期4、5棟)、五(一期6、7棟)住戶的所有權人意願書，今(22)日宣布自行整合第一階段意願逾75％，經檢核通過受理門檻，台北市政府將立即啟動公辦都更程序。

更新處表示，為加速南機場整宅更新重建，台北市政府自2015年即設立駐地工作站，長期在地凝聚社區共識，陸續針對南機場整宅各單元召開公辦都更說明會，累積超過300場次。甚至挨家挨戶探訪說明，同時調查都更意願，駐地人員逐漸參與社區大小事，與在地居民培養深厚感情。但因南機場整宅戶數眾多產權複雜，意願整合始終不易。

更新處指出，目前南機場整宅單元一、二、三已成立更新會，南機場單元三正在辦理招商作業，單元四到七仍持續溝通整合，其中南機場單元四、單元五在2023年度完成產權資料更新，並啟動頭人尋訪、建立初步整合組織、辦理多場說明會，同時創建LINE群組宣傳即時資訊並討論都更事務，但是截至2024年1月，單元四及單元五LINE群組都更意願累積約為4成。

更新處表示，然而403花蓮大地震導致屋齡逾50年的南機場整宅建築物受損，也使南機場整宅單元四、單元五住戶更重視居住安全，因此更新處分別在4月9日、本月9日針對南機場整宅單元四、單元五召開公辦都更說明會，2場說明會累積有300多位住戶出席，且針對公辦都更流程熱烈提問，同時表達期盼以公辦都更方式儘速重建。

更新處指出，在駐地工作站的協助，以及熱心住戶的推動之下，迅速整合意願並於今(113)年5月送件申請，經更新處檢核戶數意願比分別為77.84％ (151／194戶)、75.52％ (145／192戶)，皆達公辦都更7599專案計畫第一階段75％受理門檻，北市府正式啟動公辦都更程序，讓住戶儘快回到安全宜居的家園。