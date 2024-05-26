為打造智慧城市，台北市市場處除補助傳統市場攤商新設無現金支付的交易手續費，並辦理「公有零售市場、夜市及地下街電子支付獎勵計畫」，但台北市議員發現，雖市場攤商設置電支比例已接近100％，但實際使用成效不彰。產發局表示，將研擬舉辦促銷活動增加民眾使用誘因，並加強攤商教育。

國民黨議員王欣儀接獲民眾陳情，日前在北投中繼市場攤商消費，要使用電子支付時，店家卻回答沒有電支，令人懷疑店家有裝設電支卻故意不讓民眾使用。

她指出，北市府在去年編列2000萬預算執行電子支付獎勵計畫，依每月電子支付交易筆數級距，給予不同獎勵金，但當年度發出總獎勵金額卻只有966萬，其中「公有零售市場」攤商設置電支已接近100％，但實際發出的獎勵金額僅166萬。

王欣儀要求，市府除獎勵攤商使用電支外，也應研議直接獎勵消費者，鼓勵消費者使用電子支付，並提升公有市場電子支付的使用率做為精進重點，每年設定目標值，雙管齊下以提升行動支付普及率。

民進黨議員陳慈慧也說，市場攤商電子支付建制率近100％，但去年48處市場僅有16處申請獎勵計劃，交易筆數11萬2049件，等於1個市場1個月平均僅有40幾件電子支付。

產發局長陳俊安回應，傳統市場採購族群主要是中高齡族群，對於使用電子支付習慣性不如年輕族群踴躍，且多數攤商感覺收現金比較實際，會請市場處加強宣傳或祭出促銷活動，提高使用者意願，針對攤商也要加以教育，讓攤商更習慣電子支付。

市場處長陳庭輝說，電子支付要先鼓勵攤商設置，再獎勵民眾使用，針對設置部分和傳統市場有合約，因此以合約規範，公有市場共7182攤已有7152攤設置，設置率99.67％，夜市部分沒有合約但較多年輕人前往，因此設置率也高達72.9％，夜市的設置比例還可以努力。

陳庭輝提醒，按照「公有中繼市場攤（鋪）位行政契約」，發生攤商「不當拒絕」消費者使用電子支付的情況會要求限改，若逾期未改且情節重大者可終止契約、收回攤位，