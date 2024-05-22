台東縣府交通及觀光發展處長卜敏正說明活動辦法。（蔡旻妤攝）

0403花蓮地震後重創台東觀光產業，觀光署推出震後振興觀光方案補助台東7月及8月團體旅遊及自由行旅遊，為提早讓觀光產業回溫，台東縣長饒慶鈴今天宣布台東縣府推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動。遊客需在台東合法旅宿住宿1晚，即可獲得1次抽獎機會，住宿天數愈長，中獎機會愈大。

台東縣長饒慶鈴今天宣布台東縣府推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴表示，0403花蓮地震後，連帶影響宜花東三縣市觀光產業，可以理解中央先緊急協助花蓮，但不能忘了台東。台東縣政府為讓觀光產業回溫，以現有預算內提前6月推出「6月住台東－抽萬元旅遊金」活動，透過旅遊獎勵金鼓勵更多遊客遊台東。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正感謝觀光署規畫後續的自由行、團體旅遊補助及各項觀光振興措施，「6月住台東－抽萬元旅遊金」活動不僅提供遊台東旅客獲得6萬6千元旅遊獎勵金，還將抽出30張旅宿住宿券、熱氣球繫留、自由飛等豐富獎項，歡迎大家踴躍到台東體驗慢經濟及自然景觀之美。

交觀處進一步說明活動辦法，凡於6月1日至30日期間，只要在台東合法旅宿入住1晚，即可獲得1次抽獎機會，住2晚可獲得2次抽獎機會，在台東住愈多天，中獎的機會就愈大！住宿之後索取發票或憑證，就可以上網登錄參加抽獎。

台東縣政府表示，豐富獎品包含頭獎「旅遊獎勵金」6萬6000元，貳獎「旅遊獎勵金」6600元，還有台東住宿券、熱氣球嘉年華繫留體驗券，特別獎是價值1萬8000元的兩人「熱氣球自由飛」搭乘券，總共666組獎項。

活動將於7月25日抽出中獎名單，旅遊獎勵金中獎人憑今年6月1起至今年9月30日止，台東在地消費發票或收據兌獎，於10月5日前兌換。誠摯地邀請遊客前來台東，感受這片美麗土地的魅力，詳細辦法請參考網站。