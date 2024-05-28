台東知本溪魚蝦蟹屍橫遍野慘況曝 ，疑遭工程截水釀悲歌。

台東知本溪近日驚見魚蝦蟹類屍橫遍野，瀰漫腐爛屍臭味，疑為農用灌溉工程截斷水路所致，農水署台東管理處知本工作站喊冤，灌溉取水保留生態激流量，釣友感嘆，知本溪流悲歌相隔數年再度上演。

知本溪支流下游水位乾涸見底，魚蝦蟹類久經曝曬而亡，數以百計腐屍散發惡臭，部分淺水窪中尚可見魚苗苦苦掙扎，白鷺鷥成群覓食，樂啖海鮮自助餐，看在釣友眼中痛心疾首。

釣友指出，數年前同期也曾發生相同情況，疑似疏濬工程所致，如今再度重演，生態受創甚深，包含鰕虎、鱸鰻、鯔魚等魚類，甚至罕見的毛蟹，無一倖免，疾呼重視生態檢核。

知本溪為台東縣管河川，亦納入國土生態綠網關注溪流，由於農水署台東管理處長年於上游進行灌溉取水，被指為罪魁禍首。處長莊進忠澄清，事發地點位於鐵路橋下游段，本處施作知本圳工程終點位於勇男橋，且爾來雨勢不斷，斷流可能性低，另配合國土綠網計畫，灌溉取水口均保留生態激流量。

知本溪工程截水案經台東縣政府會同林保署台東分署現地查察，發現怪手施工痕跡，定調為私人行為，將報警處理；另林業保育署台東分署表示，將以此作為國土生態綠網案例，加強宣導落實工程生態友善。