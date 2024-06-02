台東縣衛生局舉辦無菸野餐活動，響應世界無菸日。（蕭嘉蕙攝）

台東縣衛生局舉辦無菸野餐活動，吸引親子家庭踴躍參與。（蕭嘉蕙攝）

台東縣衛生局響應5月31日「世界無菸日」，今（2）日於美術館戶外草皮舉辦「無菸野餐」活動，規畫競賽闖關、舞台表演，宣導遠離菸害、保護健康，縣議員簡維國也舉自身為例，戒菸後省錢變富有，「買了車子、房子」，引起全場哄堂大笑。

2024年世界無菸日主題為「保護孩童，避免菸商干擾」，台東縣衛生局別開生面，以無菸野餐的形式，強化民眾及青少年對菸品認知，打造無菸健康環境，吸引親子家庭踴躍參與，縣長饒慶鈴、縣議員簡維國、衛生局長孫國平等人也到場同歡。

縣長饒慶鈴表示，孩子是未來希望，呼籲民眾戒菸，捍衛下一代免受菸商及相關行業干擾與影響。賴姓家長也認同表示，吸菸有害健康，孩子在無菸環境下成長才會健康。

活動中，簡維國大方分享戒菸史，他表示，大學時期首次戒菸，僅維持1個月，30歲再次戒菸，維持3年，直到38歲才完全戒除，至今已成功戒菸13年。

簡維國提到，戒菸之後對於人生產生3個重大改變，第1個是同理心，抽菸的時候往往忽略旁人吸二手菸的感受；第2則是自信，戒菸代表擺脫菸癮控制，成就感油然而生；最後則是變富有，他打趣地說「戒菸之後買了車子、買了房子」，雖然未必有直接關聯，但確實省下一筆可觀的花費。

簡維國幽默舉例，全場笑聲連連，不過吸菸確實傷荷包，尤其是在禁菸場所吸菸，違者可處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局指出，全縣已陸續公告台東森林公園、國際地標、綠島鄉觀音洞、北町日式建築宿舍群等計64處場域為無菸環境。此外，騎樓走廊49處、校園周邊人行道及家長接送區等45處皆禁菸。

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