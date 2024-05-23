高雄演唱會經濟，今年下半年持續發威，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT及多組台灣本土樂團，光是7、8月暑假檔期至少就有8場演唱會活動在高雄舉辦，近期「接招合唱團」也宣布下半年在高雄開唱。

根據高市府統計，2023年高雄舉辦逾117場次的演唱會，吸引超過139萬人潮，市政府也推出「加食延暢」等行銷優惠活動，加上各項行政協助，建立一套屬於高雄的演唱會經濟商業模式，開創45億觀光產值。此外，今年1到4月，國內外巨星在高雄舉辦超過54場演唱會，吸引超過72萬次，開創超過23億元觀光產值，財政部最新數據顯示，2023年高雄住宿餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高。

演唱會經濟帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果。（圖片來源：高雄市經發局提供）

經發局說明，住宿及餐飲業在2020年疫情期間受到巨大衝擊，在經過疫後復甦以及演唱會經濟帶動下，20年到23年住宿及餐飲業營利事業銷售額增加233億元達929億，創下歷史新高，漲幅高達34％，其中餐飲業764億、住宿業165億皆創新高。在旅宿部分，2020年疫情至今，增加63億元、漲幅超過60%，增加金額與成長率皆為六都第2，僅次府城台南。

經發局強調，夜市攤商也在演唱會效應帶動之下，業績與出攤率皆大幅增長，不僅提前備料，更紛紛延長營業時間，市府特別助攻推出「商圈夜市優惠券」，並串連特色店家行銷推廣，包含夜市商圈、早餐店、夜經濟店家，業績成長至少30％，顯見演唱會經濟帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果。

經發局補充，今年下半年暑期檔期也演唱會滿檔，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT、台灣樂團康士坦的變化球與大象體操等，暑假的觀光旺季加上演唱會檔期，市府將做足準備，推出相關方案來擴大演唱會商機，期待能帶給歌迷更完善的服務以及體驗，讓歌迷在高雄留下快樂美好的回憶。

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