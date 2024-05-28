中東海灣市場發展正進入主升段，本團除首站拜訪沙烏地阿拉伯吉達與利雅德外，將持續前往巴林麥納馬與阿曼馬斯開特，以協助我商卡位商機風口。外貿協會已規畫今年9月辦理亞西商機日與11月持續前往波灣國家和土耳其拓銷等活動，助力業者站穩腳步並把握沙國乃至於整個區域發展時機起漲點。

沙烏地阿拉伯政府持續開放並銳意革新，強力推動沙烏地願景2030(Saudi Vision 2030)，致力於成為阿拉伯與伊斯蘭世界心臟、競逐全球性投資強國與主導亞歐非樞紐，帶動中東海灣國家經濟轉型浪潮。

我國駐沙大使鄧盛平表示，沙國市場潛力十足，吉達更是經濟重鎮，未來發展值得持續關注；吉達商會會展合作交流處長表示，沙國正值積極開發的上升時期，歡迎台商持續前往拓銷。貿協利雅德台灣貿易中心主任樓子瑭提及，沙國政府大力鼓勵各產業在當地製造生產，由政府領軍大興土木並以打國際盃為目的，具體而言，綠色建材、資通訊產品、汽機車配件乃至於新能源車及其他消費品製造業都是具有高度發展前景的行業。

泛中東地區因以阿衝突相對緊張，但當地買主仍對不遠千里而來的台灣業者表達高度的興趣，期望未來台沙共榮互利。該團共計徵集21家台灣企業參與，團員如智慧醫療領航者之一的台中榮民總醫院、國際餐飲品牌平台暨華人餐飲業龍頭之一的六角(2732)、台灣精品獎(Taiwan Excellence Award)得主的國際精工、美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards)的鴻辰通訊、中華民國建材金龍獎的松華實業和選擇美國投資高峰會(Select USA Investment Summit)網路安全提案競賽獲勝的來毅數位科技；團員產業涵蓋醫療設備、耗材與服務、餐飲連鎖加盟、資通訊設備、消費性電子產品、建材五金手工具、機械、LED燈具、汽機車零配件等，充分展現台灣中小企業的多元性及高品質。