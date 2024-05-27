三商餐飲2023年合併營收創57.71億元新高、年增10.86％，歸屬母公司稅後淨利1.87億元、年增達22.14％，每股盈餘（EPS）3.11元。公司表示，主因疫後餐飲業復甦力道強勁，配合汰除績效不彰門市並審慎拓點，截至去年底共有403家門市、淨增20家。

受惠春節連假、拿坡里披薩生日慶活動助攻、原物料成本管控得宜，三商餐飲2024年首季合併營收15.25億元、年增7.12％，歸屬母公司稅後淨利0.74億元、年增達29.64％，每股盈餘1.24元，表現優於去年。

展望後市，三商餐飲預期隨著母親節檔期和5月中旬三商巧福生日慶活動開跑，配合首季因春節暫緩的展店計畫將逐步重返正軌，將持續增添第二季營運成長動能。而斥資8.05億元擴建的中央廚房三廠首季陸續投產，估可提升3倍產能及自製率，支援逾800家門市需求。

三商餐飲表示，將藉由聚焦式經營降低營運成本、強化競爭力，優化自助服務系統，盼能突破食材成本波動及人才短缺試煉，打造出擁有多元獲利點與多通路布局的全方位餐飲事業版圖。集團今明2年將加速展店，規畫各淨增40家，目標2025年底前拓增至500家。